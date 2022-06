Amber Heard hat laut Wissenschaft das schönste Gesicht der Welt

Laut Dr. Julian De Silva ist die Schönheit des menschlichen Gesichts eine Frage der Physiognomie, also wissenschaftlich belegbar – das wussten schon die alten Griechen. Augenbrauenbogen, Durchmesser und Abstand der Augen, Nasenlänge und -breite, all das wird berücksichtigt in der "Greek Golden Ratio of Beauty", einer jahrhundertealten Formel zur Berechnung der Attraktivität eines Gesichts.