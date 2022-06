"Leschs Kosmos": Corona-Pandemie als "Booster für die Forschung"

Wie die Corona-Pandemie als "regelrechter Booster für die Forschung" gewirkt haben soll, will nun Harald Lesch zeigen. In einer neuen Ausgabe seines Wissenschaftsmagazins "Leschs Kosmos" nimmt der Astrophysiker und Naturphilosoph unter dem Titel "Der Corona-Effekt: Freiheit dank Wissenschaft" nicht nur den aktuellen Forschungsstand zum Coronavirus unter die Lupe, sondern gibt auch einen Ausblick auf zukünftige Verbesserungen. COVID-19, so Lesch, sei in vielerlei Hinsicht ein "Gamechanger" gewesen: Anti-Corona-Strategien helfen uns, uns in Zukunft besser zu schützen, sei es in der Wissenschaft oder in der Pflege.