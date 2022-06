Frauen-EM, Finals und Leichtathletik-WM 2022: Sport-Highlights im Sommer im TV

Die Fußball-Bundesliga ist in der Sommerpause, die umstrittene WM findet erst im Winter statt. Dennoch stehen in den kommenden Wochen einige Sport-Highlights auf dem Programm. Hier finden Sie einen Überblick:

Die Finals (23. bis 26. Juni) Zum dritten Mal findet in Berlin das Multisport-Event statt. In 14 Sportarten werden 190 deutsche Meistertitel vergeben. U.a. in der Leichtathletik, im Turnen und im 3x3 Basketball. ARD und ZDF übertagen im täglichen Wechsel und bieten zusätzlich Livestreams an.

Donnerstag, 23. Juni: ab 14.10 Uhr im Ersten

Freitag, 24. Juni: ab 13 Uhr im ZDF

Samstag, 25. Juni: ab 10 Uhr im Ersten

Sonntag, 26. Juni: ab 10.15 Uhr im ZDF Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli) Beim prestigesträchtigsten Tennisturnier der Welt werden in diesem Jahr zwar keine Weltranglistenpunkte vergeben, um Ruhm, Ehre und viel Geld geht es trotzdem. Da sich der englische Tennis-Verband dazu entschieden hatte, russische und belarussische Spieler auszuschließen, reagierten die Spielerorganisationen ATP und WTA mit dem Entzug der Weltranglistenpunkte. Fehlen wird u.a. der russische Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Tennis-Legende Serena Williams plant dagegen nach langer Verletzunghspause ihr Comeback. Pay-TV-Sender Sky überträgt auf bis zu fünf Kanälen gleichzeitig live. Mischa Zverev, Michael Stich und Julia Görges sind als Co-Kommentatoren dabei.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

CHIO Aachen (28. Juni bis 3. Juli) Vom 24. Juni bis 3. Juli treffen sich die besten Reiter der Welt in der Soers. Ab dem 28. Juni überträgt das WDR-Fernsehen täglich live. Das Erste zeigt am Abschlusstag den Großen Preis der Springreiter. Alle Sendetermine im Überblick finden Sie hier.

Tour de France (1. bis 24. Juli) Die wichtigste Rad-Rundfahrt der Welt zieht auch in diesem Jahr die Fans wieder in ihren Bann. Die ARD plant eine tägliche Live-Übertragung im Ersten. Montag bis Freitag sind die Übertragungszeiten in der Regel von 16.05 Uhr bis 17.25 Uhr, an den Wochenenden etwas umfangreicher. Darüber hinaus sendet ONE die Tour de France 2022 täglich ab eine halbe Stunde nach Etappenbeginn live bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Auch Eurosport überträgt täglich.

Fußball-EM der Frauen (6. bis 31. Juli) Vm 6. bis 31. Juli findet in England die Frauenfußball-EM statt. Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gruppenphase gegen Dänemark, Spanien und Finnland gefordert. Die Spiele werden bei ARD und ZDF übertragen, teilweise aber nur als Livestream. Einen Überblick über den Spielplan und alle Sendetermine finden Sie hier.

Leichtathletik-WM und -EM (15. bis 24. Juli / 11. bis 21. August) Die besten Leichtathleten der Welt treffen sich in Eugene im US-Bundesstaat Oregon, um ihre Titelkämpfe auszutragen. Für Leichtathletik-Fans in Deutschland bedeutet der Austragungsort in den USA, dass der Großteil der Entscheidungen in der Nacht gesendet wird. ARD und ZDF übertragen im Wechsel, auch bei Eurosport sind die Wettkämpfe zu sehen. Die WM sollte eigentlich 2021 stattfinden, wurde aber um ein Jahr verschoben. Zur Primetime deutscher Zeit werden dagegen die Entscheidungen der Leichtathletik-EM zu sehen sein, die nur wenige Wochen nach der WM in München ausgetragen werden.