Tour de France 2022 im TV: Etappen, Sendetermine, Zeitplan

Die Tour de France führt die Fahrer in diesem Jahr von Kopenhagen nach Paris. Die wichtigste Radrundfahrt der Welt startet am 1. Juli in Kopenhagen und endet am 24. Juli traditionell auf den Champs-Elysées in Paris. Das Erste, ONE und Eurosport übertragen. Hier finden Sie alle Infos.

Sprinter Rick Zabel ist in diesem Jahr nicht dabei. "Nachdem ich im Mai den Giro d'Italia gefahren bin, die erste Grand Tour des Jahres, war es dieses Jahr so geplant, nicht bei der Tour teilzunehmen", erklärt der Sohn von Erik Zabel gegenüber prisma. Die Tour wird der Fahrer vom Team Israel-Premier Tech natürlich trotzdem genau verfolgen. "Ich bin beim Start in Kopenhagen als Experte für die ARD dabei, danach ganz normal als Fan vor dem Fernseher", so Zabel.

Nach seinem Favoriten gefragt, kommt eine wenig überraschende Antwort. Wie die meisten Experten tippt auch Zabel auf eine erfolgreiche Titelverteidigung des Slowenen Tadej Pogacar. Der 23-Jährige vom Team UAE Emirates hat bereits die vergangenen beiden Ausgaben gewonnen. Für das grüne Trikot des Punktbesten setzt Sprintexperte Zabel auf den Belgier Wout van Aert, das Trikot des besten Bergfahrers traut er dem Deutschen Lennard Kämna zu.

Und welcher deutsche Fahrer könnte uns überraschen, haben wir Zabel gefragt. "Keine wirkliche Überraschung, aber ich sage, Max Schachmann holt dieses Jahr seinen ersten Tour Etappensieg", so Zabel. Hier finden Sie alle Infos zur Tour de France und zur TV-Übertragung.

Wann findet die 109. Tour de France statt? Zum Start gibt es am Freitag, 1. Juli, ein Einzelzeitfahren in Kopenhagen. Bis zum 3. Juli bleibt die Tour in Dänemark. Erst dann machen sich Fahrer, Teams und Offizielle auf nach Frankreich, wo es am 5. Juli weitergeht. Am 24. Juli erreicht das Peleton Paris. Der Sieger der Tour de France wird zu diesem Zeitpunkt schon feststehen.

Wer überträgt die Tour de France live im TV? Das Erste zeigt einen Großteil der Etappen. An Wochentagen ist die Live-Übertragung in der Regel für ca. 16.05 bis 17.30 Uhr vorgesehen, am Wochenende sind – abhängig von der jeweiligen Etappe – auch längere Übertragungen geplant. ONE zeigt einen Großteil der Etappen ab einer halben Stunde nach dem Start bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Auch Spartensender Eurosport überträgt alle Etappen live. Anschließend gibt es dort eine halbstündige Analyse.

Wer sind die Kommentatoren? In der ARD kommentiert Florian Naß gemeinsam mit Experte Fabian Wegmann als Co-Kommentator. Michael Antwerpes präsentiert die Übertragungen im Ersten als Moderator. Bei ONE sind Florian Kurz sowie Johannes Fröhlinger und Paul Voß die Kommentatoren. Eurosport setzt erneut auf Kommentator Karsten Migels und die Experten Jens Voigt und Robert Bengsch.

Fußball-EM der Frauen 2022 im TV: alle Infos zur Übertragung Etappenplan und die Sendetermine Die Tour de France führt in diesem Jahr zum ersten Mal durch vier Länder: Frankreich, Dänemark, Belgien und die Schweiz. In Dänemark dürfte der Wind eine große Rolle spielen. Nach dem Transfer nach Frankreich geht es während der fünften Etappe auf Teile des gefürchteten Kopfsteinpflasters von Paris-Roubaix. Die Bergetappen finden am 8. Juli, 10. Juli, 13. Juli, 14. Juli, 20. Juli und 21. Juli statt