"Hallo Urlaub!" mit Manuel Andrack: Seine besten Tipps zum Wandern

Schon als kleiner Junge wanderte Manuel Andrack für sein Leben gern. "Ich war glabe ich ein bisschen verhaltensgestört: ein gern wanderndes Kind", erinnert er sich. In der Premierenfolge von "Hallo Urlaub! Der Reise-Podcast" plaudert Andrack aus dem Nähkästchen und gibt jede Menge Tipps: Wie kann man Kinder fürs Wandern begeistern? Wo wandert er am liebsten und warum? Was sind die No-Gos? Außerdem verrät er, warum er kein Fan von Wanderungen im Hochgebirge ist und ob er schon mal mit Harald Schmidt auf Wandertour war.