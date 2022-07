37°-Doku über Nesthocker: Warum manche Kinder nicht flügge werden

Wenn statt der selbst erwärmten Dosenravioli dauerhaft nur Muttis Küche punktet oder es Papas guten Ratschlägen gelingt, den eigenen Entdeckergeist auszubremsen, scheint klar: Hier kann sich ein Nesthocker nicht zum Abflug entschließen. Die Zahlen scheinen erstaunlich: Ganze 28 Prozent der 25-Jährigen lebten im Jahr 2020 noch im elterlichen Haushalt, Tendenz steigend, weiß das Bundesamt für Statistik. Doch der verzögerte Auszug kann auch ganz anders motiviert sein als durch fehlende Abnabelung oder Bequemlichkeit. Filmemacherin Anne Kauth hat drei Erwachsene, die noch bei den Eltern wohnen, mit der Kamera begleitet. Ihre Reportage "Nesthocker" ist nun in der Reihe "37°" im ZDF zu sehen.

Die Gründe der drei so genannten "Nesthocker" dafür, sich nicht aus ihren Kinderstuben verabschieden zu wollen, sind sehr verschieden. Die 29-jährige Ve etwa war schon von zu Hause ausgezogen, scheiterte jedoch am Kulturschock Landleben versus Berlin und wohnt nun wieder in ihrem inzwischen maroden Elternhaus. Auch die ständigen Streitereien mit Mutter und Vater, die sich nicht nur nach ein wenig Zweisamkeit, sondern auch nach finanzieller Unterstützung sehnen, können Ve nicht motivieren, es noch einmal mit einer eigenen Bleibe zu probieren. Sie gehört damit zu den sechs Prozent der Frauen ihres Alters, die noch nicht ausgezogen sind, im Vergleich zu den bemerkenswerten 13 Prozent der jungen Männer derselben Altersgruppe.