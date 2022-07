Ich war noch niemals in New York: Kritik zum Film heute in der ARD

Auf dem Weg nach New York blüht Lisa (Heike Makatsch) auf. Fotoquelle: ARD Degeto / 2019 UFA Fiction Productions GMH / Ziegler Film GMBH & Co. KG / Mythos Film Produktions GMBH & Co. KG / Graf Film GMBH / Universal Pictures Productions GmbH

Die arrogante Fernsehtussi Lisa Wartberg (Heike Makatsch) wird auf einer Kreuzfahrt nach New York durch amouröse Verwicklungen und die Lieder von Udo Jürgens geerdet.

Maria Wartberg (Katharina Thalbach) lässt es mit ihren 66 Jahren auf dem Traumschiff ordentlich krachen.

Schiffszauberer Costa (Pasquale Aleardi, links) steckt Lisa (Heike Makatsch) und Axel (Moritz Bleibtreu) in eine ganz enge Kiste.

Die Stimmung an Bord ist kalorienbombig: Auf der "Maximiliane" gibt es alles mit Sahne.

Heute beginnt der Rest ihres Lebens: Lisa (Heike Makatsch) und Axel (Moritz Bleibtreu) entdecken die Liebe.

Mit Gefühlen hat es Statistiker Axel (Moritz Bleibtreu) nicht so: Sein Sohn Florian (Marlon Schramm) wünscht ihm deshalb Liebe ohne Leiden.