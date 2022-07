Waterwoman: Hautnah bei den Haien der Azoren – ARD-Doku mit beeindruckenden Bildern

Anna von Bötticher ist Deutschlands erfolgreichste Freitaucherin: 34 Rekorde hat die 52-Jährige in ihrer Karriere hierzulande bereits aufgestellt; unter anderem kann sie sechs Minuten lang die Luft anhalten. Eine waschechte "Waterwoman" also, wie auch der Titel einer neuen NDR-Reihe lautet. In insgesamt vier 45-minütigen Folgen besucht von Bötticher verschiedene Regionen weltweit, in denen Wasser eine besondere Bedeutung hat – etwa die Azoren, auf die es die beeindruckende Sportlerin im ersten Film verschlägt.