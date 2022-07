Pop Around the Clock 2022: Diese Konzerte zeigt 3sat in der Summer Edition

Seit Jahren erfreut sich das Format "Pop Around the Clock" bei Musik-Fans großer Beliebtheit. Am Samstag, 30. Juli gibt es bei 3sat zum zweiten Mal eine "Summer Edition".

Moderiert wird die "Pop Around the Clock – Summer Edition" von Vivian Perkovic. Den Auftakt zu diesem musikalischen 3sat-Themenabend macht um 18.30 Uhr das traditionsreiche Isle of Wight Festival: Gemeinsam mit rund 90.000 Fans feierten internationale Topstars in diesem Jahr die Rückkehr der Festivals. Vom 16. bis zum 19. Juni 2022 spielten auf der Insel vor der englischen Südküste unter anderen Lewis Capaldi, Mavis Staples, Shaggy und Bands wie Muse, Kasabian sowie Nile Rodgers & Chic (Erstausstrahlung).

Danach gibt es u.a. Konzerte von Pink, AC/DC, Judas Priest oder Depeche Mode. Darüber hinaus startet die Reihe "Pop Around @ Bauhaus" mit den Erstausstrahlungen von zwei Konzerten, die am 18. und 19. Juli 2022 aufgezeichnet werden: Die Dänin Aura Dione und die britische Indie-Band The Kooks stehen im Bauhaus Dessau auf der Bühne.

Die Konzerte bei "Pop Around the Clock – Summer Edition" im Überblick Samstag, 30. Juli 18.30 Uhr: Isle of Wight Festival, 2022

19.30 Uhr: Pink – "The Truth About Love", 2013

21.00 Uhr: "AC/DC – Live at Donington", 1991

22.00 Uhr: Judas Priest in Wacken, 2015

23.00 Uhr: Depeche Mode – "One Night in Paris", 2001

0.00 Uhr: "Pop Around @ Bauhaus"-Konzert von Aura Dione, 2022

3.00 Uhr: "Pop Around @ Bauhaus"-Konzert von The Kooks, 2022

4.00 Uhr: The Prodigy in Milton Keynes, 2010 Zwei weitere im Rahmen von "Pop Around @ Bauhaus" aufgezeichnete Konzerte zeigt 3sat in der Silvester-Ausgabe von "Pop Around the Clock" am 31. Dezember 2022: Dann spielen die norwegische Sängerin Sigrid und die Berliner Indie-Band Von wegen Lisbeth. Die Aufzeichnungen der vier neuen "Pop Around @ Bauhaus"-Konzerte am 18. und 19. Juli 2022 finden vor Publikum statt, pro Konzert sind rund 100 Gäste zugelassen.