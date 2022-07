Das große Promi-Büßen: Matthias Mangiapane hat noch einen langen Weg vor sich

Mit dem "großen Promi-Büßen" dreht ProSieben das Reality-TV-Rad weiter. Vieles erinnert an andere Formate – bis Matthias Mangiapane mit seinen Sünden aus einer anderen Show konfrontiert wird.

Promis bekennen ihre Sünden und tun Buße. Näher kann eine Reality Show der katholischen Kirche wohl nicht kommen. Und genau dieses Konzept ist der Grund, warum ProSieben seine neue Show "Das große Promi Büßen" als eine Neuheit im Reality-Business feiert.

Also werden diesmal nicht mehrere Z-Promis gemeinsam in ein Camp gesteckt? Doch. Aber es gibt keine Zickereien untereinander? Genug. Die Teilnehmer treten aber nicht in Wettbewerben gegeneinander an und am Ende der Show wird es einen Sieger geben? Doch, natürlich. Er oder sie wird mit 50.000€ nach Hause gehen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nach einem absoluten Novum klingt hier zunächst mal gar nichts. Es sieht eher danach aus, als ob hier mehrere bekannte Realityshows miteinander verschmelzen. "Das große Promi-Büßen" ähnelt Big Brother, ohne die Chance auf Belohnung. Die Challenges sind auf Dschungelcamp-Niveau, nur ohne die tropischen Tiere. Luxus gönnt den Promis hier keiner. Ihr Camp ist spärlich eingerichtet, geschlafen wird auf Feldbetten, das Geschäft wird in Dixi Klos erledigt. Zu essen gibt es Linsensuppe und abgezählte Bananen. Wenn die Promis in unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander antreten, werden die Verlierer bestraft, unter anderem mit einem Duschverbot. Und die Sieger? Bekommen nichts. Oder, was das Duschverbot der Verlierer-Gruppe angeht, sie müssen die Strafe sogar mittragen. Die Promis sollen sich schließlich vollständig auf das Büßen konzentrieren.

Und da lässt sich der Unterschied zu allen bisherigen Reality-Shows erkennen. Natürlich ist es weiterhin Unterhaltung auf Kosten der Reality-Stars, die auf Komfort verzichten und sich hungrig und müde gegenseitig an die Gurgel springen wollen. Aber diesmal muss kein Zuschauer ein schlechtes Gewissen haben, sich über die Qualen der Promis im Buße-Camp zu amüsieren. Sie sind schließlich nicht ohne Grund in der Show. Sie haben in der Vergangenheit viele Fehler begangen, haben sich öffentlich asozial verhalten und andere Leute damit verletzt. Sie wollen freiwillig dafür büßen, den Ruf wieder reinwaschen.

Matthias Mangiapane und seine Schandtaten bei "Promis unter Palmen" In der "Runde der Schande" werden sie mit ihrem eigenen Fehlverhalten konfrontiert. Drag Queen Olivia Jones hält den Promis mit Hilfe von vergangenen Videoaufnahmen den unangenehmen Spiegel vors Gesicht und nimmt ihnen die Beichte ab. Den Anfang macht in Folge 1 Matthias Mangiapane. Der 38-Jährige hatte schon viele Auftritte im Reality-TV, unter anderem zog er 2018 ins Dschungelcamp und nahm 2020 an der SAT.1-Show "Promis unter Palmen" teil. Dort geriet er vor allem mit Reality-TV-Gesicht Claudia Obert aneinander. Die Videos, die Olivia Jones aus dieser Show mitgebracht hat, erschrecken Matthias. Er sieht, wie er in dem Video mit hochrotem Kopf Claudia Obert anschreit, ihr hinter ihrem Rücken Gewalt androht, ihr Diarrhö wünscht und sie mit den übelsten Wörtern beschimpft. Sofortige Einsicht zeigt er dennoch nicht: "Ich bereue nicht, was ich gemacht habe, aber wie ich es gemacht habe", sagt der 38-Jährige. Olivia Jones, die selbst bereits Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren musste, spricht die bittere Tatsache aus: "Ich sehe Gewaltfantasien. Du beschreibst, wie du sie quälen würdest. Es gibt ein Wort dafür: du entmenschlichst sie, du stellst sie als Tier hin."

Diese Worte treffen Matthias hart. Er zeigt sich selbst erschrocken über dieses "hasserfüllte Bild". Da dieses Format dazu da ist, Reue zu zeigen, aber vor allem aus den Fehlverhalten zu lernen und es nun besser zu machen, wird ebenfalls das Verhalten im Camp genau beobachtet. Deshalb wird Matthias auch mit Bildern aus den letzten zwei Tagen konfrontiert, die ihn nicht gerade in einem besseren Licht dastehen lassen. Hier wird vor allem Mitstreiterin Helena Fürst zum Opfer seiner Lästereien. Matthias Mangiapane hat also noch einen langen Weg im Büßer-Camp zu beschreiten.

Da die Reality-Show einen Sieger oder eine Siegerin küren wird, muss am Ende jeder Folge eine Person das Camp verlassen. Zwei Kandidaten werden von den anderen Camp-Mitgliedern gewählt, um in einem Duell gegeneinander anzutreten. Das erste Duell entscheidet sich zwischen Helena Fürst, die aufgrund ihres streitlustigen Wesens auch als "Fürstin der Finsternis" bekannt geworden ist, und Influencerin Tessa Hövels. Diese machte sich in der Vergangenheit vor allem durch ihre Partys während des Pandemie-Lockdowns bei vielen Menschen unbeliebt. Die Gegnerinnen müssen sich mit brennenden Bällen abwerfen, Helena Fürst trifft als erste fünf mal und gewinnt somit das Duell. Für Tessa ist der Weg der Büße schon nach wenigen Tagen vorbei, zumindest auf ProSieben.