Frauen-EM 2022 im TV: Deutschland – Dänemark heute live

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhofft sich von dem Turnier in England nicht nur ein erfolgreiches Abschneiden für ihr Team, sondern auch Werbung für den Frauenfußball. "Es ist richtig gut, dass wir unsere EM-Spiele in der Prime Time absolvieren und durch die Übertragung von ARD und ZDF eine maximale Sichtbarkeit erreichen." Gleichzeitig machte die 54-Jährige deutlich: "Diesen attraktiven Sendeplatz wünschen wir uns natürlich häufiger." Von der EM erhofft sie sich, dass Turnier "in neue Dimensionen vorstößt": "Für die Spielerinnen und unseren Sport ist das eine tolle Bühne." – Weitere Gruppengegner in der Vorrunde sind Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli). Den kompletten Spielplan mit den Sendeterminen finden Sie hier.