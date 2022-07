Joachim Llambi schimpft auf Flughäfen und Bahn

Viele Menschen erleben derzeit einen Dämpfer, wenn es um ihre Urlaubsreisen geht. An vielen Flughäfen herrscht noch immer Chaos, da es zur aktuellen Sommerreisezeit oft an Personal fehlt. Auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (57) machte offenbar unschöne Erfahrungen und berichtet darüber in einem Instagram-Post .

"Was ist in diesem Land los? So kenne ich es nicht seit 57 Jahren. Flughäfen überfüllt, herrenlose Kofferberge ohne Ende, Verspätungen fast bei jedem Flug, das gleiche bei der Deutschen Bahn!", schreibt der 57-Jährige zu Fotos, auf denen eine Menschenmenge und zahlreiche Gepäckstücke zu sehen sind. Dazu gab der TV-Star den Frankfurter Flughafen als Ort des Geschehens an.