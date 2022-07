"Damaged Goods": Darum geht es in der neuen Amazon-Serie

Ab dem 11. Juli ist die neue Dramedy-Serie "Damaged Goods" auf Amazon Prime zu sehen. Die acht Folgen drehen sich um eine ziemlich chaotische Clique in München.

Es gibt Freundschaften, die halten einfach – egal, was passiert. Nola (Sophie Passmann), Mads (Tim Oliver Schultz), Hennie (Leonie Brill), Tia (Zeynep Bozbay) und Hugo (Antonije Stankovic) teilen solch eine starke Verbindung. Die Endzwanziger haben sich vor 15 Jahren kennengelernt, als sie von ihren Eltern zur Gruppentherapie gezwungen wurden. Seitdem gehen die Freunde gemeinsam durchs Leben und meistern Höhen und Tiefen zusammen.

Die Amazon Prime-Serie "Damaged Goods", die in München spielt, begleitet die fünf Freunde und zeigt, welche Probleme, Hoffnungen, Träume und Existenzängste sie beschäftigen. Herzschmerz darf dabei genauso wenig fehlen wie skurrile und lustige Momente. Nola fliegt von der Uni, die erfolgreiche Hennie setzt sich mit ihrem Kinderwunsch auseinander, Tia hadert mit ihrem Dasein als Künstlerin, Mads muss sich von seinem wilden Single-Leben verabschieden, und Hugo muss sich als homosexueller Mann behaupten.

Auch wenn die Freunde verschiedener nicht sein könnten, halten sie doch zusammen. "Ich habe als Vorbereitung 'Friends' geschaut und fand die Serie schon ziemlich geil. Da werden so viele verschiedene Themen behandelt, da kann jeder was für sich rausziehen. Bei 'Damaged Goods' ist das ähnlich. Man findet sicher etwas, womit man sich identifizieren kann. Außerdem macht es einfach Spaß, das Ganze anzuschauen", meint Hauptdarsteller Tim Oliver Schultz, der unter anderem aus der Vox-Serie "Der Club der roten Bänder" bekannt ist und demnächst in "Manta Manta 2" mitspielen wird.