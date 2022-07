Die Tom Cruise Story: zwischen Ehrgeiz, Action und Scientology

Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag widmet Kabel Eins Superstar Tom Cruise ein Doku-Porträt. Es zeigt einen Mann, der unbedingt der Beste sein will.

Die Tom Cruise Story Dokumentation • 06.07.2022 • 22:35 Uhr

"Mein Leben war sehr interessant", drückte es Tom Cruise einst in einem Interview selbst aus: "Man geht mit den Komplexitäten um. Ich übernehme Verantwortung als Vater, Produzent, Schauspieler – und genieße das." Tatsächlich darf man dem dreifach Oscarnominierten abseits aller Vorurteile zugestehen, für seinen Ruhm einiges auf sich genommen zu haben: Die meisten Stunts, etwa in seinen größten Erfolgen "Top Gun" (1986) und "Mission: Impossible" (1996) drehte der passionierte Pilot selbst; für seine Charakterrollen in anspruchsvolleren Werken wie "Rain Man" (1988) und "Magnolia" (1999) zollt man ihm verdientermaßen heute noch Respekt. Wenn der Hollywoodstar nun (am 3. Juli) sein 60. Lebensjahr vollendet, ist dies Anlass genug, auf eine beispiellose Laufbahn und eine ereignisreiche Biografie zurückzublicken. "Die Tom Cruise Story" widmet sich sowohl dem Darsteller als auch dem Menschen Cruise; Kabel Eins zeigt die Doku einige Tage nach Tom Cruise' Ehrentag als Erstausstrahlung.

Nachdem er in den 80er-Jahren zum Sexsymbol avanciert war, geriet Cruise in den 90er-Jahren zum Inbegriff des Superstars mit Promi-Ehe und schließlich in den Nullerjahren zum Scientology-Apologeten. All die Skandälchen und Affären, all die fragwürdigen Aussagen und Goldenen Himbeeren überstand er, abgesehen von kleinen Knicks, schadlos. Und er feierte zuletzt ein Comeback: Vier Jahre nach seinem letzten "Mission: Impossible"-Film kehrte Cruise kurz vor seinem runden Jubiläum in jene Rolle zurück, die ihm einst den Durchbruch verschaffte. Zwischen dem Original-"Top Gun" und dem Sequel "Top Gun: Maverick" lag eine "fast übermenschliche Karriere", die in dem gut einstündigen Film beleuchtet wird.

Versprochen werden zudem exklusive Einblicke in "das Leben eines Mannes, der der Beste sein will". Tom Cruise gilt in diesem Sinne auch mit 60 als mustergültiger Prototyp einer aussterbenden Spezies, die Hollywood lange regierte. Und noch immer zu regieren scheint: In den ersten zehn Tagen nach Kinostart spielte Cruises neuer Film "Top Gun: Maverick" allein in Nordamerika 291 Millionen Dollar ein – und bescherte dem Schauspieler damit den schon jetzt größten Kassenerfolg seiner Laufbahn.

Kabel Eins zeigt den Weltstar anlässlich seines runden Geburtstags zudem in zwei seiner eindrücklichsten Filme: Vor der Dokumentation ist er ab 20.15 Uhr in "Mission: Impossible" in seiner Paradereolle zu sehen; ab 23.45 Uhr dann im Drama "Geboren am 4. Juli" in einer seiner hochgelobten Nicht-Actionrollen.

