"Stranger Things"-Fans entdecken alte Hits: Erst Kate Bush, jetzt Metallica

Nach Kate Bushs "Running Up That Hill (A Deal With God)" katapultiert "Stranger Things" erneut einen 1980er-Jahre-Song in die Charts. Metallicas Hit "Master of Puppets" aus dem Jahr 1986 darf sich mehr als 35 Jahre später über einen neuen Erfolg in den Hitlisten im Vereinigten Königreich und den USA freuen, nachdem er im Finale der vierten Staffel der Netflix-Serie gespielt wurde. Figur Eddie Munson (Joseph Quinn, 29) greift in der Episode zur Gitarre und performt den Hit.