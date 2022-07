"Leonora – Einmal IS-Terror und zurück": Deutsche lief mit 15 Jahren zum IS über

Nicht lange ist es her, dass der sogenannte "Islamische Staat" ganze Regionen in Syrien und im Irak kontrollierte. Damals, zur Hochzeit des IS, kursierten in den Medien zahlreiche Meldungen von Freiwilligen aus Europa, die sich der Terrororganisation anschließen wollten. Unter ihnen befanden sich nicht nur junge islamistische Männer, sondern auch konvertierte Frauen. Nur selten erfuhr man jedoch, um welche Menschen es sich handelte – ganz zu schweigen von ihrer Motivation, ihrer Biografie und ihrem Schicksal. Eine "Story im Ersten" liefert unter dem Titel "Leonora – Einmal IS-Terror und zurück" nun umfassende Einblicke – und erzählt die hochdramatische Geschichte einer jungen Frau, die zum IS überlief.