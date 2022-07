"Polizeiruf 110: Black Box" - Kritik: Das großartige Finale rettet diesen Krimi

Natürlich lässt Brasch all das nicht mit sich machen und kämpft trotz klaustrophobischer Zustände, Panikattacken und persönlicher Vorwürfe, sie selbst sei eine traumatisierte, schlechte Mutter gewesen, durch viele Unglaubwürdigkeiten des Drehbuchs. Dazu kommen ziemlich überspannt vorgetragene Theorien zu Untiefen und Manipulierbarkeit des menschlichen Gedächtnisses, die in einer fast schon unfreiwillig komischen Szene ihren Höhepunkt finden, die einen Uniprofessor und eine hypnotisierte Studentin beim Praxis-Seminar zeigen. Wenn der geheimnisumwitterte Täter außerdem noch Leiter-Motive in Serienproduktion zu Papier bringt – natürlich ebenfalls ohne zu wissen, warum -, fühlt man sich vollends in Alfred Hitchcock-Klassiker wie "Spellbound" von 1945 zurückversetzt, in denen der Altmeister sein Steckenpferd für diese neuartige Sache mit dem Unterbewusstsein in filmisch etwas platte Motive übersetzte. Nur: Was damals neu war, ist im deutschen TV-Krimi 77 Jahre später etwa 7.700-mal durchexerziert worden.