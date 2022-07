"Hartz und herzlich"-Star Gudrun überraschend verstorben

Sie wurde nur 62 Jahre alt: Die aus "Hartz und herzlich" bekannte Gudrun ist am Donnerstag überraschend verstorben.

Sie waren Stars der ersten Stunde: Obwohl Gudrun und Michael nicht mehr in den Mannheimer Benz-Baracken wohnten, wurde ihr Alltag in der Sozialdoku "Hartz und herzlich" (dienstags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) immer noch verfolgt. Nun erreichte die Fans der Sendung eine traurige Nachricht: Gudrun ist am Donnerstag im Alter von nur 62 Jahren verstorben.