"Genesis: The Last Domino?" – ARTE blickt hinter die Kulissen der Band

Genesis: The Last Domino?

Die britische Kultband Genesis schrieb ab den späten 1960er-Jahren Musikgeschichte – zunächst als Artrock-Band, später als massentauglicher Rock-Pop-Megaseller. Über die Jahrzehnte verkauften Phil Collins und Co. mehr als 150 Millionen Tonträger. Damit zählen die Musiker zu den 30 kommerziell erfolgreichsten Bands weltweit. Und sie haben noch nicht genug: Die Dokumentation "Genesis: The Last Domino?" begleitete Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford bei den Vorbereitungen ihrer Welttournee, die sie trotz fortgeschrittenen Alters im Herbst 2021 nach 13-jähriger Bühnenabstinenz begonnen.

Im Anschluss an die Dokumentation können sich alle TV-Zuschauenden selbst davon überzeugen, wie bombastisch Live-Shows von Genesis ausfallen. Ab 22.40 Uhr strahlt ARTE den Auftritt der Band in Rom 2007 aus. Zum abschließenden Konzert der "Turn It On Again"-Tour strömten damals unglaubliche 500.000 Fans in den Circus Maximus der italienischen Hauptstadt.