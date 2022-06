"Wer ist hier der Boss?" kommt zurück – mit einigen der Stars

Amazon Prime Video will den Glanz der 80er- und frühen 90er-Jahre wieder aufleben lassen: Ein Reboot des ABC-Sitcom-Klassikers "Wer ist hier der Boss?" ist aktuell in der Mache. Laut eines Berichts des US-Magazins "Deadline" sind die beiden ehemaligen Hauptdarsteller Tony Danza (71) und Alyssa Milano (49) wieder mit an Bord. Die beiden verkörpern erneut das im Mittelpunkt stehende Vater-Tochter-Duo Tony und Samantha.