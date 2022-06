Helene Fischer feiert Comeback in Silbereisen-Show

Helene Fischer (37) wird Ende Juli ihr großes TV-Comeback feiern. Die Sängerin tritt in der Sendung "Das große Schlagercomeback 2022" auf, die von ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen (40) präsentiert wird. Und nicht nur Fischer feiert nach längerer Pause in der Show ihre Rückkehr auf die Fernsehbühne.

Wie eine Sprecherin des MDR auf Nachfrage von spot on news bestätigte, wird die Sendung am 23. Juli "mit den emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres" aufwarten. ESC-Legende Nicole (57) wird wieder auf einer TV-Bühne performen. Ende April hatte sie ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht, im Dezember 2020 habe sie die Diagnose erhalten, erzählte sie damals der "Bild"-Zeitung .

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürften sich zudem über "viele weitere Stars, Hits, Überraschungen und Comebacks" freuen. Die vom MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF in Auftrag gegebene Eurovision-Show aus Leipzig wird am Samstag, 23. Juli (20:15 Uhr) live in der ARD ausgestrahlt.