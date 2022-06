WM 2022 im TV: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger analysiert nicht mehr mit Jessy Wellmer

Bei der EM 2021 bildeten ARD-Moderatorin Jessy Wellmer und Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger das Duo für die Top-Spiele. Bei der WM in Katar wird das Erste Schweinsteiger aber eine andere Kollegin an die Seite stellen.

Es ist ein noch immer gewöhnungsbedürftiges Datum: Am 21. November ist Anpfiff in Katar. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird erstmals nicht im Sommer ausgetragen. Während sich die Deutsche Telekom die TV-Rechte für sämtliche Spiele gesichert hat, werden 48 Partien per Sublizenzvergabe auch im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein, darunter sämtliche Einsätze der DFB-Elf.