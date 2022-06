"Better Call Saul"-Finale: TV-Legende Carol Burnett mit Gastrolle

In den USA ist sie eine Ikone: TV-Star Carol Burnett gibt sich im Serienfinale von "Better Call Saul" die Ehre.

Hoher Besuch im Finale von "Better Call Saul". Wie unter anderem CNN berichtet, tritt TV-Legende Carol Burnett (89) in der letzten Staffel des "Breaking Bad"-Ablegers auf. Am 11. Juli 2022 startet in den USA die zweite Hälfte der sechsten und finalen Season von "Better Call Saul". Burnett spielt darin eine Frau namens Marion, mehr ist über ihren Auftritt noch nicht bekannt. "Ich bin begeistert, bei meiner Lieblingsserie mitzumachen", schwärmt die Schauspielerin in einem Statement.