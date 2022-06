ZDF-Doku über Gregor Gysi: Grenzgänger zwischen Ost und West

Dem 1948 in Berlin-Lichtenberg geborene und in Johannisthal (Bezirk Treptow-Köpenick) aufgewachsenen Sohn eines DDR-Botschafters und Kulturministers wird von Weggefährten "ein Hang zum Narzissmus" bescheinigt. "Er freut sich tierisch, wenn er irgendetwas besser kann", behauptet beispielsweise eine Skilehrerin.

"Tomaten, Eier, Spucken, das hab' ich alles durch", sagt er über seine Polit-Vergangenheit, in der er stets zu den gehörte, die polarisieren. Aber längst halten die meisten Deutschen den in seinem Wahlkreis Treptow-Köpenick vierfach Wiedergewählten, der seine Partei "Die Linke" zur Neubesinnung ermahnt, für durchaus cool. Und das auch, obwohl er mit seiner Ablehnung von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine mal wieder die Meinungen spaltet und an eine Zeit nach Putin denken will. Gysi-Sprüche, wie der über Einladungen zu Finanzberater-Kongressen: "Früher hätten die Geld gezahlt, damit ich verschwinde. Heute zahlen sie, damit ich hier rede" fallen da nicht mehr ganz so leicht.