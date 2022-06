"Ich setz auf Dich": RTL-Show nur eine "Wetten, dass..?"-Kopie?

Die Spielregeln der bereits vorab aufgezeichneten RTL-Sendung sind wie folgt: Pro Ausgabe treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten – mitunter in Teams – mit selbst gewählten Challenges oder Wetten vor ein prominentes Zocker-Panel (bestehend aus Sonja Zietlow, Motsi Mabuse und Mario Barth). Um was gewettet wird, ist dabei völlig offen. Die Promis müssen sich vor Beginn jeder Action-Sequenz entscheiden: Wird die Wette eingelöst oder schmieren die Vorführenden ab? Entsprechend setzen sie einen niedrigen oder hohen Geldbetrag auf die jeweilige Wette. Sind am Ende des Abends alle Wetten vorgeführt worden, wird per Voting eine Abendsiegerin oder ein Abendsieger unter allen Wettanbietenden bestimmt.