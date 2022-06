"Knives Out – Mord ist Familiensache": Kritik zum Film heute im Ersten

Ein stinkreicher Patriarch soll sich selbst die Kehle aufgeschlitzt haben. Ein knorriger Detektiv will die Wahrheit hinter dem Fall herausfinden. Krimi-Komödie mit scharfzüngigen Dialogen.

"Knives Out – Mord ist Familiensache" Drama • 27.06.2022 • 20:30 Uhr

Natürlich darf man nicht alles für bare Münze nehmen, was Rian Johnson ("Star Wars – Die letzten Jedi") in "Knives Out – Mord ist Familiensache" (2019) erzählen lässt. Der Mann, der mit dem formidablen "Brick" einst den Film noir im Handstreich modernisierte, hat viel mehr zu sagen, als er seinen Darstellerinnen und Darstellern in den Mund legt. Er legt Fährten aus und stellt Fallen, in die ein Dutzend Verwandte bei der Aufklärung eines Todesfalles tappt – nicht etwa, weil sie eines Mordes schuldig sind. Sie sind einfach nur verblendet. Und gierig. Und rassistisch. Und überhaupt ziemlich unangenehme Zeitgenossen.

Dabei könnte der Fall in dem cleveren Krimi, der nun im Rahmen des diesjährigen Sommerkinos als Free-TV-Premiere im Ersten läuft, klarer nicht sein. Familienpatron Harlan Thrombey (Christopher Plummer) hat sich mit einem beherzten Schnitt die Kehle durchtrennt. Eine Woche ist das jetzt her, der Patriarch – durch Krimis steinreich geworden – liegt nun unter der Erde. Ein Täter muss nicht gesucht werden, und die Verwandtschaft kann sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Testamentseröffnung. Weil die Polizei aber den anonym angeheuerten Privatdetektiv Benoît Blanc (großartig als Anti-Bond: Daniel Craig) an die Seite gestellt bekommen hat, fragt sie bei der Sippschaft sicherheitshalber noch einmal nach, was in der Todesnacht passiert ist. Plötzlich ist der Fall gar nicht mehr so klar.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Daran, dass Harlan selbst sein Leben beendet hat, gibt es zwar weiterhin keine Zweifel. Die Umstände allerdings werden immer nebulöser, je mehr die von einer ganzen Armada an Superstars (Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Toni Collette) gespielte Mischpoche von der fraglichen Nacht erzählt. Jeder erinnert sich an andere Details, keiner lässt den anderen in einem guten Licht dastehen. Ihre Aussagen werden in einem rauschenden Stakkato zusammengeschnitten, in dem jedes Wort sitzt – und eine Giftspritze ist.

Großartige Dialoge Die Dialoge sind so großartig wie scharfzüngig: Es ist ein Fest, was da in den zwei aufregendsten und witzigsten Filmstunden seit langer, langer Zeit passiert. Aus einem "Whodunnit" in bester Agatha-Christie-Tradition, nur eben mit doppeltem Boden und grotesker Bösartigkeit, wurde 2019 eine coole Abrechnung mit Trumps Amerika, in dem nicht das Land an erster Stelle steht, sondern vor allem erstmal jeder selbst.

Dabei stimmt jedes Detail, vom knarzenden alten Herrenhaus bis hin zu plötzlichen Twitterverweisen. Allein der Stuhl, auf dem die Befragten während der Verhöre sitzen! Ein Thron aus Messern, mit denen sich die Familie gegenseitig abschlachtet – einfach köstlich.

Langweilig wird's nicht, auch wenn man ziemlich schnell ziemlich viel mehr weiß als Benoît Blanc. Der Detektiv freilich tappt keineswegs im Dunkeln. Er durchschaut nicht nur den Fall, sondern auch die ganze Heuchelei. Die vermeintlich Liberalen und die stramm Konservativen, die onanierenden Neonazis und die Duckmäuser haben mit ihrer ganzen Gier, Dummheit und Engstirnigkeit nicht nur den Familienpatron in Geiselhaft genommen, sondern das ganze Land zu einem Drecksloch voller Scheinheiligkeiten verkommen lassen.

Weltweit spielte der im besten Sinne altmodische Krimi rund 311 Millionen Dollar ein. Erfolg, der verpflichtet: Für satte 450 Millionen Dollar sicherte sich Netflix die Rechte an zwei Fortsetzungen der Komödie. In "Knives Out 2", der im Herbst parallel beim Streamingriesen und im Kino starten soll, ermittelt Daniel Craig als Benoît Blanc in Griechenland – und trifft dabei unter anderem auf Hollywood-Hochkaräter wie Edward Norton ("Fight Club") und Dave Bautista ("Army Of The Dead", "Justice League").

"Knives Out – Mord ist Familiensache" – Mo. 27.06. – ARD: 20.30 Uhr