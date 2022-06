Die deutsche Luftballonmeisterschaft bei RTL: Diese Teilnehmer sind dabei

Ja, richtig gelesen: RTL lässt Promis mit Luftballons spielen – zur besten Sendezeit am Samstagabend, versteht sich. "Der verrückteste Sportwettbewerb des Jahres", wie der Privatsender vorab verlauten lässt, ist "inspiriert durch ein Duell im heimischen Wohnzimmer, das man aus der Kindheit kennt". Will heißen: In mehr oder weniger spektakulären Duellen müssen mehr oder weniger berühmte Menschen versuchen, einen Luftballon nicht auf den Boden fallen zu lassen. Nach Vorgänger-Formaten wie "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" (SAT.1) und "Die Stapelshow" (ProSieben) scheint es nun also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis VOX sich anschließt und zum großen Promi-Topfschlagen bittet.