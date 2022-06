Michelle Hunziker tritt im neuen Video von Eros Ramazzotti auf

So funktioniert Patchwork auf musikalische Art. Im Video zum neuen Song "Ama" von Eros Ramazotti tanzt der Sänger gemeinsam mit seiner Ex-Frau Michelle Hunziker und der gemeinsamen Tochter Aurora.

Im am Donnerstag veröffentlichen Clip zum neuen Song "Ama" tanzt die kleine Familie ausgelassen vor der Kamera. Die Frauen tragen dabei Sonnenbrille und Anzug und haben sichtlich Spaß am Auftritt mit Ramazzotti. Das Lied handelt von der Liebe in ihren unterschiedlichen Formen. Unter anderem heißt es darin übersetzt: "Liebe befreit, denn auch du wirst wiedergeboren jedes Mal, wenn du wieder liebst ... Liebe ist überall und hat tausend Facetten."