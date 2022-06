Harald Schmidt vergleicht Habeck und Baerbock mit "Brangelina"

Seit vier Monaten bestimmt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die weltweite Medienberichterstattung. Kein Wunder also, dass dem Thema auch in Halbjahresbilanz des Linken-Politikers Gregor Gysi und des Entertainers Harald Schmidt ausreichend Platz eingeräumt wird.

In der insgesamt neunten Ausgabe der Talkreihe "Gysi und Schmidt: Der ntv Rückblick", welche am Donnerstag, 23. Juni, um 23.30 Uhr bei ntv, sowie auf Abruf bei RTL+ zu sehen sein wird, finden die beiden oft fröhlich aufgelegten Kommentatoren ernste Worte: Die NATO und die EU, kritisiert Gysi, hätten "in Bezug auf die Ukraine und Russland fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, aber kein einziger Fehler rechtfertigt den völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine".