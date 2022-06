SPD-Politiker Miersch bügelt im Morgenmagazin AKW-Gedankenspiele ab

Kann eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken einem drohenden Energieengpass in Folge des Ukraine-Krieges entgegenwirken? Diese Frage wird derzeit in Politkreisen diskutiert. Unter anderem brachte CDU-Chef Friedrich Merz eine Verlängerung ins Spiel. Im ARD-Morgenmagazin machte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch am Mittwoch nun klar, dass er die Debatte für eine "absolute Scheindiskussion" halte. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die zuletzt zurückhaltenden Aussagen von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner.