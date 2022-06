Martin Sheen bereut Künstlernamen: "Man zahlt später dafür"

In offiziellen Dokumenten, etwa der Geburts- und Heiratsurkunde, seinem Reisepass und Führerschein, sei weiterhin Ramon Estévez vermerkt, verriet der "Apokalypse Now"-Star. "Manchmal lässt man sich überreden, wenn man nicht genug Einsicht oder Mut hat, für das einzutreten, woran man glaubt, und man zahlt später dafür", übte sich Sheen in Selbstkritik.

Bei den Sheens Söhnen wird die Diskrepanz in Bezug auf die Wahl des Nachnamens besonders deutlich. Während "Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen den Künstlernamen übernahm, blieb Regisseur Emilio Estévez beim Geburtsnamen seines Vaters. "Der einzige Einfluss, den ich auf Emilio hatte, war, seinen Namen zu behalten", so Martin Sheen. "Als er anfing, riet ihm sein Agent, seinen Namen in Sheen zu ändern, aber er wollte es nicht tun. Und ich danke Gott, dass er es nicht getan hat."