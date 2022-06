Thommy Mermi-Schmelz: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer hat einen Tumor

In den nächsten Wochen erwarten den Auswanderer Untersuchungen bei Spezialisten. Dort werde geprüft, ob der Tumor gut- oder bösartig sei und ob es Streuungen im Körper gebe. "Wir hoffen mal das Beste", sagte Mermi-Schmelz in einer Videobotschaft. Auch eine Entfernung der Niere sei möglich. Seine Frau Kathrin fügte hinzu: "So motiviert, wie wir in die Saison gestartet sind hier auf Mallorca, so traurig ist es jetzt leider. Aber wir müssen durchhalten." Thommy sei "ein Kämpfer", betonte die Wahl-Mallorquinerin mit brüchiger Stimme.