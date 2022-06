"Blamieren oder Kassieren XL": "TV total"-Quiz wird zur eigenen Show

Zurück in den roten Samtanzug: In der einst von Stefan Raab erfundenen Showreihe "TV total" durfte das beliebte Spiel nur selten fehlen. Und auch als Zwischen-Einlage bei "Schlag den Raab" meldete sich der stets verschmitzt wirkende ehemalige "Showpraktikant" Elton immer wieder gerne zurück. Nun steht er selbst im Zentrum seiner eigenen ProSieben-Sendung – in den sechs Folgen der neuen Sommershow-Reihe "Blamieren oder Kassieren XL", die ProSieben direkt im Anschluss an den wiederbelebten Klassiker "TV total" – bekanntlich längst mit Moderator Sebastian Pufpaff – zeigt.