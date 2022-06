Karl Lauterbach bei Maischberger: "Wir brauchen ein viel besseres Behandlungskonzept"

Lauterbach mit Sieben-Punkte-Plan

Ein überarbeitetes Behandlungskonzept werde in dem Sieben-Punkte-Plan inkludiert sein, den er am Mittwoch mit seinen Länderamtskollegen besprechen werde, stellte Karl Lauterbach in Aussicht. Die Marschroute sei klar: "Wir müssen deutlich besser vorbereitet sein als im Herbst vor einem Jahr." Über die genauen Maßnahmen, die die Bevölkerung ab Herbst erwarten, hielt sich der SPD-Politiker aber bedeckt. Exaktere Aussagen etwa über eine mögliche Maskenpflicht wolle er erst nach dem Gutachten des Expertengremiums zur Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen und den Verhandlungen mit der FDP treffen, so Lauterbach.