Daniela Katzenberger auf dem Bauernhof: Discovery+ startet mit "Katzenberger @Work"

Der neue Streaming-Anbieter Discovery+ startet am 28. Juni in Deutschland und Österreich. Los geht es u.a. mit einer Eigenproduktion mit Daniela Katzenberger.

In Sachen Showgeschäft läuft es bei Daniela Katzenberger (35) rund. Ab dem heutigen 22. Juni gibt es nicht nur bei RTLzwei immer mittwochs ab 20:15 Uhr die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen. Sie bekommt auch ihr eigenes Format bei einem Streamingdienst, der in wenigen Tagen hierzulande an den Start geht.