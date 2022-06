Mit dem Zug durch Neuseeland: Reise durch ein faszinierendes Land

Mit dem Zug durch Neuseeland: Vom Pazifik in die Südalpen

Die Südinsel Neuseelands ist im Vergleich zur Nordinsel weitgehend menschenleer. Grund genug, um mit dem Transalpin ab Christchurch die Südalpen zu überqueren, alte Goldgräberstädte zu besuchen und sich von alteingesessenen Farmern im Film "Mit dem Zug durch Neuseeland: Vom Pazifik in die Südalpen" von Tuan Lam über die Rinderzucht belehren zu lassen. In der fünften Generation werden riesige Herden durch breite Bergflüsse getrieben.

An der Jackson Bay wurde ab 1875 das den Maori, genommene Land mit dem Eisenbahnbau nutzbar gemacht. Heute sind an der einsamen Küste nach der Corona-Zwangspause wieder Jetbootfahrer und Wal-Beobachter unterwegs. Am eindrucksvollsten sind aber immer noch die meterlangen Riesenaale, die schwarzen "Angstmacher" vom Rotoiti-See. Sie riechen Blut, sind aber trotz ihres bedrohlichen schlangenhaften Aussehens angeblich ungefährlich.