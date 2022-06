Anna Sorokin: RTL zeigt die wahre Geschichte hinter "Inventing Anna"

Es wäre wohl nahezu fahrlässig gewesen, hätte Netflix den Stoff ignoriert, den das Leben der Anna Sorokina bietet: Die russisch-deutsche Hochstaplerin gab sich in elitären New Yorker Kreisen als deutsche Millionenerbin aus und betrog unter dem Pseudonym Anna Delvey vier Jahre lang Hotels, Geschäftsleute, Banken und vermeintliche Freunde. 275.000 US-Dollar soll Anna ergaunert haben. 2017 wurde sie wegen Betrugs verhaftet, im Februar dieses Jahres erschien die Miniserie " Inventing Anna " auf Netflix – und wurde zum Streaming-Hit.

Natürlich befeuerte die Serie mit Julia Garner in der Hauptrolle erneut auch das Interesse an den wahren Gegebenheiten. Selbige werden nun in einer RTL-Doku "Anna Sorokin – Die wahre Geschichte der Millionen-Schwindlerin" aufbereitet. In diesem Film kommt nicht nur Anna Sorokin alias Delvey zu Wort, auch zahlreiche ihrer Opfer berichten, wie die junge Deutsch-Russin sie so hinters Licht führen konnte. Das Format orientiert sich an einer gleichnamigen Dokumentation auf RTL+, aus der auch die folgenden Zitate stammen.