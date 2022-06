Brad Pitt deutet Karriere-Ende an – mit dem Alkohol hat er schon aufgehört

2020 gewann er für seine Performance in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood" den Oscar, bis auf einen Cameo-Auftritt in "The Lost City" (2021) machte sich Brad Pitt zuletzt auf der großen Leinwand eher rar. Dass der Hollywood-Star inzwischen mehr hinter den Kulissen als Filmproduzent wirkt, ist offensichtlich eine bewusste Entscheidung. Wie Pitt in der Titelstory des "GQ"-Magazins verriet, sieht der 58-Jährige bereits dem Ende seiner Karriere entgegen.