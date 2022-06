Sarah Connors Tochter darf jetzt bei Instagram loslegen

"Dein 16. Sommer ist da", schreibt Sarah Connor auf Instagram . "In unserer Familie ist das ein extra besonderes Lebensjahr. Du scharrst seit mehr als drei Jahren mit den Hufen, endlich auch - wie Deine Freundinnen - in die Social Media Welt eintauchen zu dürfen und ab jetzt darfst Du!" Summer sei nun "den Blicken und Bewertungen, vor denen ich Dich immer geschützt habe, ausgesetzt". Dies sei "einiges" für eine junge Frau. Dennoch: "Wir haben hundert Mal darüber diskutiert und ich glaube Du bist bereit."

Die Sängerin wünscht ihrer Tochter "viel Spaß beim Experimentieren" und hat auch noch ein großes Lob übrig: "Deine Stimme ist genauso wunderschön wie Deine Seele. Und ich weiß, ich muss mich warm anziehen, denn Du schielst auf meine Bühne. Zeig der Welt, was Du kannst!" Ehemann Florian Fischer (47) und Connor seien Summers "größte Fans". Ihren Post schließt sie mit den Worten: "Ich liebe Dich unendlich, mein Sommermädchen!" Dazu postete sie eine Reihe von Fotos, die Summer unter anderem huckepack auf Connors Rücken und auf der großen Bühne zeigen.

Wie Marc Terenzi in einem Instagram-Post verrät, war diese große Bühne offenbar ein Konzert von Sarah Connor, bei dem Summer auftreten durfte. "Sie hat heute zum ersten Mal allein auf Sarahs Tour gesungen! Es war perfekt, ich könnte nicht stolzer sein." Mit "Tränen in den Augen" habe er am Bühnenrand neben seinem Sohn Tyler gestanden. Der 18-Jährige sei "nicht nur mein Sohn, sondern auch mein bester Freund". Terenzi könne mit ihm "über alles reden". Dazu postete er ein Foto mit seinen beiden Kindern.