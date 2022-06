Hunter Schafer ergattert Rolle im "Tribute von Panem"-Prequel

Hunter Schafer (23) hat sich eine Rolle in einem weiteren Top-Franchise geschnappt. Die Schauspielerin wurde als Jules Vaughn in der HBO-Serie "Euphoria" bekannt. Jetzt wurde die 23-Jährige für das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" gecastet, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Demnach werde die US-Amerikanerin die Rolle der Tigris Snow übernehmen, der Cousine von Hauptfigur Coriolanus Snow (Tom Blyth, 27). Wie das Newsportal weiter schreibt, ist Tigris Snow eine Vertraute von Coriolanus, die ihm Ratschläge gibt.