"Iron Maiden – Flight 666": Doku über eine furiose Welttournee

Einsteigen und Abheben – über die Wolken, wo der Wahnsinn wohl grenzenlos sein muss: ARTE, längst so etwas wie ein heimlicher TV-Favorit der Heavy-Metal-Fangemeinde, zeigt den legendären Musik-Dokumentarfilm "Iron Maiden – Flight 666" in deutscher Erstausstrahlung und als Höhepunkt eines Heavy-Metal-Themenabends. Der Film von Scot McFadyen und Sam Dunn begleitete die britische Band auf ihrer Welttournee "Somewhere Back In Time" 2008. Iron Maiden war damals mit dem Band-eigenen Jumbo-Jet namens "Ed Force One" unterwegs, der teilweise von Sänger Bruce Dickinson selbst geflogen wurde.

ARTE zeigt Höhepunkte vom "Hellfest"

Eingebettet ist die bemerkenswert durchgeknallte Musikreise in eine Woche, in der ARTE Metal-Rock-Konzerte aller Genres zeigt. Den Anfang machten bereits am Freitag, 17. Juni, die französischen Thrash Metal-Bands Mass Hysteria, Tagada Jones und Ultra Vomit, die Anfang April im Straßburger Zenith spielten. Am selben Tag begann auch das französische "Hellfest", das in diesem Jahr mit einem fantastischen Band-Line-Up prunkt, aus dem ARTE nach und nach bis zu 70 Auftritte zeigen wird. Ein Höhepunkt ist am Abend der "Flight 666"-Ausstrahlung direkt im Anschluss um 23.55 Uhr die Sendung "Hellfest 2022". In ihr sieht man unter anderem ein Konzert der deutschen Superstar-Band Scorpions – im Rahmen ihrer aktuellen Tournee "Rock Believer".