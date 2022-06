Prince Charming – 2022: Fabian Fuchs ist der neue Prinz

Eine Villa auf Kreta, 21 gutaussehende Single-Männer, die das Herz des Prinzen erobern wollen und immer mindestens eine Krawatte zu wenig: Fabian Fuchs steht eine aufregende Zeit bevor. Nach Prinz Nicolas Puschmann, Prinz Alex Schäfer und Prinz Kim Tränka darf sich der 33-Jährige ab Herbst offiziell "Prince Charming" IV. nennen. "Ich habe viel Respekt vor der Rolle, denn sie bedeutet, vielen Männern gerecht werden zu müssen und sich dennoch am Ende für den Richtigen zu entscheiden", sagte der Berliner vorab im Gespräch mit RTL. "Das bringt neben einer großen Verantwortung auch viele Gefühle mit sich."

Was seinen Traummann angeht, hat Fabian, der im Management eines Internetunternehmens arbeitet, klare Vorstellungen – zumindest in Bezug auf die inneren Werte: "Ich habe viel Energie und Lust aufs Leben. In einer Beziehung suche ich jemanden, mit dem man Pferde stehlen kann." Zudem lege er viel Wert auf "Humor und etwas Leichtigkeit" und finde es "sehr sexy, wenn Männer ambitionierte Ziele im Leben verfolgen".