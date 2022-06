Ozzy Osbourne: neue Single, neues Album

Endlich wieder gute Nachrichten von Ozzy Osbourne: Der Prince of Darkness meldet sich mit einem Album zurück.

Der britische Schock-Rocker Ozzy Osbourne (73) hat ein brandneues Studioalbum angekündigt. "Patient Number 9", die nunmehr 13. Soloplatte des Prince of Darkness, wird am 9. September dieses Jahres erscheinen und neben 13 Tracks auch zahlreiche Gastmusiker beinhalten. Unter anderem Eric Clapton (77), Zakk Wyld (55), Chad Smith (60) der Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo (57) von Metallica sowie der im März dieses Jahres verstorbene Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins werden darauf zu hören sein.

Die erste Single-Auskopplung des Albums, Titel-Track "Patient Number 9", bei dem Gitarrist Jeff Beck (78) mitwirkte, kann bereits angehört werden . Über sieben Minuten ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album lang. Das dazugehörige Musikvideo kann ab Freitag (24. Juni) um 16.00 Uhr via YouTube bestaunt werden .

Kurze Zeit später folgte die Entwarnung vom Musiker höchstpersönlich, der auf Instagram schrieb: "Ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus und zu Hause und erhole mich gut." Weiter heißt es in dem Post des Black-Sabbath-Stars: "Ich spüre zweifellos die Liebe und Unterstützung all meiner Fans und sende allen ein großes Dankeschön für ihre Gedanken, Gebete und guten Wünsche während meiner Genesung." Und wie könnte der Prince of Darkness seinen Jüngern besser als mit neuer Musik danken?