"Verstehen Sie Spaß?" – ARD sendet Show diesmal als Aufzeichnung

Als das Schweizer Ehepaar Kurt und Paola Felix "Verstehen Sie Spaß?" während der frühen 80er moderierte, waren die Kameras dieser Welt noch etwas größer und mussten aufwendig versteckt werden, um nicht aufzufallen. Mittlerweile besitzt fast jeder erwachsene Mensch eine (Handy-)Kamera und muss diese auch nicht mehr verstecken, wenn etwas Merkwürdiges passiert: Die globale Aufzeichnung von allem auch nur irgendwie im Entferntesten Interessanten läuft rund um die Uhr. Ein Grund, die 52 Jahre alte Show "Verstehen Sie Spaß?" abzusetzen, in der prominenten und nicht prominenten "Opfern" Streiche gespielt und selbige aufgezeichnet werden, sah das Erste jedoch nie. Dafür waren die Quoten zu ordentlich, die Marke zu gut und die Idee, jemanden in einer peinlichen Situation festzuhalten, einfach zu zeitlos und verlockend.

Bevor Barbara Schöneberger am 2. April ihr Debüt als "Verstehen Sie Spaß"-Moderatorin feierte, gaben prominente Vorgänger ihre Version des Veräppelungs-Spektakels zum Besten: Auf das Ehepaar Felix folgten Harald Schmidt (1992), Dieter Hallervorden (1996), Cherno Jobatey (1998), Frank Elstner (2002) und schließlich Guido Cantz (2009), der seine letzte Show Ende 2021 abmoderierte. Weil ihn mit Barbara Schöneberger eine der nach wie vor lustigsten TV-Frauen Deutschlands ablöste, durfte man gespannt sein, wie sich die 48-Jährige schlagen würde. Die Kritiken der ersten Show fielen durchwachsen aus, selbst wenn Schöneberger eher gute Noten erhielt: Am Anfang überschatteten desaströse Ton-Problem eine Solo-Nummer der Moderatorin – gegen Ende wurde es ein wenig albern und beliebig, hieß es in manchen Kritiken – doch es gab auch Lob fürs neue alte Format.

Quotenmäßig war Schönebergers Debüt bestenfalls okay: Das Erste "verlor" mit "Verstehen Sie Spaß?" den öffentlich-rechtlichen Wettkampf am Samstagabend gegen einen ZDF-Krimi. Im Schnitt 6,8 Millionen Menschen schauten zur besten Sendezeit lieber den "Ostfrieslandkrimi", während es bei Schöneberger im Ersten 4,53 Millionen (16,6 Prozent) waren.

Mit Schöneberger steht nach 32 Jahren zum ersten Mal seit Paola Felix wieder eine Frau als Moderatorin des Formats auf der Bühne. "Der SWR wird 'Verstehen Sie Spaß?' einmal mehr erneuern und weiterentwickeln – wie schon öfter in der mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte", sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler zum Abschied von Guido Cantz Ende 2021. Ziel sei es, Fernsehen und Social Media noch weiter zu verzahnen. Tatsächlich sehen sich über 1,3 Millionen Menschen die Streiche der Show auf YouTube an, Facebook und Instagram stehen bei der Vermarktung ebenfalls im Fokus. Eine mögliche Verschmelzung alter Showtradition und neuer Medientrends wäre also grundsätzlich möglich. Doch dafür sind Tonalität und Ausrichtung der TV-Show auch nach Schönebergers Übernahme vielleicht doch eine Spur zu altbacken, beziehungsweise aufs typische ARD-Unterhaltungspublikum zugeschnitten. Merke: Nicht überall, wo heimlich eine Kamera mitläuft, sind "nervige" junge Leute am Start. Es könnte sich auch um gut abgehangenes Unterhaltungsfernsehen im Ersten handeln.