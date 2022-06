"Gipfel der Quizgiganten": neue Folgen mit Sonja Zietlow

Die viel beschäftigte Schauspielerin Palina Rojinski ist für die "Gipfel der Quizgiganten"-Moderation zuständig. Nun wird sie sich also nicht mehr ganz so alleine unter Männern fühlen müssen. Die Zuschauer dürfen sich indes über gelegentlich vermutlich etwas schnippische, in der Regel aber sehr schlagfertige Zietlow-Sprüche führen. Die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Moderatorin dürfte auch an der Quizfront Punkte machen, immerhin gilt sie laut gängiger IQ-Messungen als "hochbegabt".