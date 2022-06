"Superhändler" Paco Steinbeck erlitt zwei Herzinfarkte: Reanimation und Koma

Paco Steinbeck erlangte mit der Show "Superhändler" eine große Reichweite und ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. So war er auch in der letzten Staffel von "Promi Big Brother" zu sehen, musste aber kurz vor dem Finale die Show verlassen. Nun steht für den 47-Jährigen ein weiteres wichtiges Programm an – Erholung. Denn Steinbeck erlitt Anfang Juni zwei Herzinfarkte und musste ins künstliche Koma versetzt werden.

Wie sein Manager Engin Cömert gegenüber RTL sagte, befinde Steinbeck sich mittlerweile in einem stabilen Zustand und werde bald "in die Reha gehen": "Durch die Reanimationen sind seine Rippen gebrochen und er atmet etwas schwer. Nun muss das zusätzlich noch verheilen und alles in allem ist er sehr angeschlagen", verriet Cömert, "in der Hoffnung, dass nicht wieder etwas passiert, warten wir auf gute Neuigkeiten und hoffen, dass er wieder auf die Beine kommt".