"Leschs Kosmos – Der Corona-Effekt": die Vor- und Nachteile von Homeoffice

Home is where the office is: Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit in Deutschland die erste Corona-Infektion nachgewiesen wurde – und zahlreiche Menschen hierzulande und auf der ganzen Welt das Büro gegen die eigenen vier Wände tauschten. Was für viele zunächst eine organisatorische und technische Herausforderung bedeutete, ist für zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute längst Alltag. Aber was hat sie gebracht, diese neue Normalität – und wie geht es weiter? Immerhin, so zeigt nun Harald Lesch in einer neuen Ausgabe seiner ZDF-Dokureihe "Leschs Kosmos", konnten durch die zweijährige Homeoffice-Pflicht wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.