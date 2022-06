Karl-Theodor zu Guttenberg wird Moderator bei RTL+

Karl-Theodor zu Guttenberg (50) kehrt in prominenter Position zurück. Allerdings nicht in die Politik: Zusammen mit RTL Deutschland arbeitet der ehemalige Verteidigungsminister an "High-End-Dokumentationen" für das Streamingangebot RTL+. Zu Guttenberg werde als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen, gab der Sender am Montag bekannt. Sie sollen noch in diesem Jahr ins Programm kommen. Über die Inhalte ist noch nichts bekannt.