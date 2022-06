"Der König der Kindsköpfe": Holt sich Oliver Pocher die Krone?

Was die Furchtlosigkeit angeht, sich vor laufender Kamera in absurden Kostümen oder peinlichen Verrenkungen zum Publikumsgespött zu machen, ist Oliver Pocher vermutlich kaum zu schlagen. Deswegen tritt er auch sehr selbstbewusst in den vier neuen Folgen der RTL-Showreihe "Der König der Kindsköpfe" an. In den augenzwinkernd albernen Herausforderungen der mittlerweile zweiten Staffel stellen sich unter anderem auch Guido Cantz und der VOX-"Hundeprofi" Martin Rütter.