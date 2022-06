"SOKO Stuttgart"-Schauspielerin Astrid M. Fünderich heiratete nach nur zwei Wochen

So schnell kann es gehen: Wie Astrid M. Fünderich ("SOKO Stuttgart", "In aller Freundschaft") in einem Interview mit "Bild" erzählte, heiratete sie ihren heutigen Mann, den Filmproduzenten Mark Horyna, bereits zwei Wochen nach dem ersten Treffen. 1997 hatte sich das Paar bei einer Party am Set der Krimiserie "Der Fahnder" kennengelernt. "Wir haben bis drei Uhr morgens an der Theke gesessen. Ich habe sofort gemerkt, da ist etwas Besonderes", erinnerte sich Fünderich im Gespräch mit "Bild". Bereits zwei Wochen später habe Horyna um ihre Hand angehalten.